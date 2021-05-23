資深藝人楊懷民曾是紅遍全台的葉青歌仔戲第一小生，外型英氣挺拔、演技精湛，私底下還是著名愛狗人士，婉拒大陸高片酬邀約，留台低調做公益，優良形象備受觀眾喜愛。他2019年受訪的影片近日被翻出，無奈道出沒結婚的原因，遺憾到主持人邱沁宜聽了都扼腕。

楊懷民2年前錄節目《單身行不行》的片段，近日再度被重PO，他表示年輕時與一位女星交往9年，女方甘願為愛退出演藝圈，答應和楊懷民到美國共組家庭，但楊懷民當時離不開工作，先請女友跟著家人到美國，想不到這是悲劇的開始，雖然女友沒跟家人同住，但經常接觸又欠缺楊懷民當溝通的橋樑，兩方產生了誤會，關係漸漸的崩壞。

然而，楊懷民和女友預告結婚的喜訊，無預警被登報公開，由於當時風氣保守，兩方家長的觀念也較傳統，無法接受私定終身的行為，再度結下嫌隙；女友也等了楊懷民5年，最後在美國認識新的另一半，果斷放下9年情與新歡結婚生子，讓楊懷民難以釋懷，因為女友常常一眼就能看穿他的心思，也習慣9年來有對方的陪伴，即便再投入新的感情，都無法忘記這位女友的影子。

多年後，楊懷民透過朋友得知女友的丈夫離世，換了一個城市再婚，但她都沒有跟楊懷民說；講到這裡，楊懷民紅了眼眶，哽咽地表示如果女友有告訴他「我現在離婚了」，他一定會重新追回女友，「我也沒有在乎說你有一個孩子，我不在乎。」

68歲終身未娶真相！楊懷民錯失「9年的愛」惹淚，女星為他隱退換來這下場...｜每周精選

(中時新聞網)