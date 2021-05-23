中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日公布新增323例確診個案，其中321例本土、2例境外移入個案，另有400例「校正回歸」上周各日個案。對此，資深媒體人謝寒冰直言，這根本是一個笑話，難道現在是要告訴我們，公布的數字是不準確的嗎？並指若要重獲人民的信任，最好就是提升篩檢量能。

謝寒冰23日連線接受《中天新聞》採訪時表示，「我覺得這根本是一個笑話，現在是在告訴我們，你公布的數字是不準的，叫大家連看都不要看了嗎？」，他質疑這到底意義在哪裡？我們都知道會塞車，其他國家也有類似的案例，但人家直接放在上面說今天就增加這麼多，因為之前塞車，沒有人卻創造新名詞叫校正回歸，講的好像現在是趨緩。

謝寒冰認為，對一般老百姓來講，就是一天增加了723例，且實際上疾管署登錄在網路上的，也是今日確診723例，不管中英文版都一樣，而他們為什麼不敢寫321+400？因為放到國際上會變笑話，現在不應該去扯這些東西，而是要趕快研究為何會塞車？怎麼解決問題，把進度趕上，台灣現在每天才篩1、2萬件，就塞成這樣，我們的量能準備了一年就只有如此嗎？這才是真正的笑話。

謝寒冰質疑，防疫指揮中心告訴我們的消息，真的是正確無誤的嗎？從這次校正回歸事件可以看出，每天公布的消息，根本就不是截至前一天晚上6點發生的案例，是累積了好幾天，最後有呈報的案件，還在跑流程的、在其他環節被耽擱的，顯然都沒有報出來，那每天報這個的目的到底是什麼？

謝寒冰推測，這個事情可能至少五、六天以前就發生，當時防疫指揮中心怎麼沒說，目前很多案件塞車中，這只是初步結果，請大家不要太在意數字？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞被記者問了之後，才說有2萬9千例還在調查，那天大家都知道，最後幾天一定會爆量，後來新北是長侯友宜漏了一個案號出來，他們緊張了，才趕快把過去的一次清空。

謝寒冰也說，不要再用欺騙的方式，我們都知道會塞車，就告訴我們前一天延遲了多少，不要怪人家說蓋牌，「你自己講掀牌，就是告訴我們之前在蓋牌，不然怎麼叫掀牌？」要建立人民對你們的信心，只有提升量能讓數字跟上實際情況，不然民眾根本不會相信。

昨天才公布今天立刻"校正回歸"32例?! 官方資訊不真實 假消息來自CDC?

(中時新聞網)