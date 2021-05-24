馬來西亞近日染疫人數激增，今天通報新增6976起確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，創下單日新高，確診總數來到51萬2091例。

衛生當局還通報49人染疫死亡，不治總數達2248人。

馬來西亞先前單日病例新高紀錄是在20日創下，當天新增6806人確診，並有59人染疫死亡，也創下新高。

(中央社)