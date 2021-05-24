馬來西亞單日6976人染疫創新高 總確診數逾51萬 07:022021/05/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞近日染疫人數激增，今天通報新增6976起確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，創下單日新高，確診總數來到51萬2091例。 衛生當局還通報49人染疫死亡，不治總數達2248人。 馬來西亞先前單日病例新高紀錄是在20日創下，當天新增6806人確診，並有59人染疫死亡，也創下新高。 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 都因最愛女人 威廉王子曝畢生最痛與最美記憶 - 國際 武漢實驗室2019年3人入院 再掀新冠起源爭議 - 政治圈 馬來西亞單日6976人染疫創新高 總確診數逾51萬 - 國際 - 中央社 船東要求蘇伊士運河管理局放行長賜輪 法院駁回 - 國際 - 中央社 抗疫典範破功 台星越確診創高 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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