好消息！玉山23日下午突然下雨，降雨量累積雖不到10毫米，但對於16日清晨發生、連燒多天的森林大火來說，這是1場及時雨，阻斷繼續延燒，山區目前僅剩餘量的煙。

根據氣象局玉山北峰氣象站資料指出，玉山從今天下午14點40至15點55分許，其降雨量約2.5mm、17點03至17點53分許，降雨量4.5mm，23日玉山總降雨量7mm，直到18點10分許火場目視減少很多。

據了解，玉山八通關杜鵑營地火警，主因源是台北5人登山團，一行人自15日上午計畫從信義鄉東埔登山口入山，下午預計抵達杜鵑營地，再攀登大水窟山原路折返，16日清晨野炊時釀禍。因起火點位於逾3000公尺高山，取水滅火不易，延燒數天，火災面積不斷擴大。

目前玉山大火延燒面積初步估計約60多公頃，這1場及時雨，斷斷續續下了約3個小時，有民眾開心直呼：降雨量7mm，簡直就是「Lucky7！」儘管雨勢不大，山區環境變潮濕，能阻斷火勢延燒。

(中時 )