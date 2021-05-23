國內新冠肺炎疫情持續擴散，連2日本土確診病例連環爆，加上「校正回歸」案例多達570筆，叫民眾實在心慌慌，因此今（23）日律師李怡貞特地發文，指稱有網友請她出面呼籲，防疫期間乖乖待在家別去做醫美，因為「多醜這兩個禮拜不會死」，但為去醫美染疫，「那就真的可能會死」，另一方面李怡貞也很看不慣有醫美診所趁大家居家辦公期間打廣告招攬生意，因此怒批「醫生沒事幹的話投入醫護召集令啊，現在國難當前耶，還發廣告？」

根據李怡貞臉書稍早發布的貼文內容，有網友請她出面呼籲民眾防疫期間不要做醫美，增加群聚染疫的風險，針對這一點，李怡貞也十分認同，因此公開高呼「都已經醜這麼久了，多醜這兩個禮拜不會死，但是妳要是為了要去醫美染疫，那就真的可能會死」，此外她還痛批宣傳不斷的醫美診所，怒嗆「醫美的醫生沒事幹的話投入醫護召集令啊，現在國難當前耶，還發廣告？」

律師李怡貞發文怒嗆不戴口罩、拿刀襲警的民眾。（圖／臉書_女人大律師李怡貞）

話鋒一轉，李怡貞還提到有網友也提醒大家，平常沒煮飯的人，防疫期間千萬不要輕易挑戰下廚，以免刀子切到手、燙傷跑急診，害自己暴露在危險之中，並消耗醫療量能。至於不守規矩或襲擊警察的民眾，李怡貞則不諱言疾呼「那些還在那邊到處跑、不戴口罩的，拿刀襲警的，請你自己搭車或跑步或走路或是用滾的去火葬場啦，反正遲早要去，快被氣死啦！」

此文一出隨即引發網友大快人心的共鳴，彷彿被說中心聲一樣，紛紛留言讚聲，「說得太對了」、「非常中肯」、「不能再更同意了」、「多醜兩個禮拜不會死？哈哈！這個呼籲很實在」、「也是在家吃冷凍食品充飢比較安全」、「短時間亂吃，吃不營養食物不會怎樣，不要逼死自己。疫情期間口罩戴滿，沒人看到美醜」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)