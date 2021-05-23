花蓮警分局同花蓮市公所針對轄內重慶、中華及復興等3處人潮較多的傳統市場，向攤商及購物民眾進行防疫宣導。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

玉里警分局於玉山國家公園南安遊客中心、南安瀑布、八通關古道等景點向遊客進行防疫宣導。（玉里警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

新城警分局則是針對熱門景點如合歡山、太魯閣等處進行稽查，並宣導防疫政策。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

來自台北的施姓女子與友人到花蓮自助旅行，22日下午行經美崙海岸路時，被眼尖的警察發現未配戴口罩而遭攔查，沒想到施女毫不諱言地告訴警方，因台北疫情嚴重，所以才和朋友到花蓮玩，只是沒料到全台進入三級警戒，才會沒戴口罩。警方抄錄其相關資料後，也將交由花蓮縣衛生局依規定進行裁罰。

花蓮警方因應花蓮地區防疫防線突破，除加強稽查民眾外出是否有如實配戴口罩，因考慮民眾有到傳統市場購物習慣，加上市場易因人潮流動，難以落實實聯制，恐成防疫破口，對此，花蓮警分局同花蓮市公所針對轄內重慶、中華及復興等3處人潮較多的傳統市場，向攤商及購物民眾進行防疫宣導。吉安警分局則動員義警二中隊、巡守隊等民力，針對人潮多且流動快的傳統市場，如黃昏市場加強宣導防疫作為。

新城警分局則針對熱門景點合歡山、太魯閣等進行稽查，新城警分局指出，以往大批人馬群聚出遊合歡山的情形已不復見，現在上山遊客多為三三兩兩出遊，且都能遵守安全社交距離、戴口罩；玉里警分局則是前往玉山國家公園南安遊客中心、南安瀑布、八通關古道等景點實施防疫宣導。

此外，花蓮警方統計，截至昨天民眾外出未戴口罩，全縣共有49件，衛生局目前則收到相關檢舉17件，目前依行政流程呈核中。

(中時 )