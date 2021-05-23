極右翼的巴西總統賈爾·波索納羅（Jair Bolsonaro）一直不相信新冠病毒傳播的危險，使得在整個疫情期間，都拒絕配合公衛專家的建議，導致巴西的疫情惡化。最近他為此面臨開罰，他在馬蘭勞州(Maranhao)的一次公共活動，沒有遵守健康安全規定，被該州衛生局罰款。

半島電視台(Aljazeera)報導，馬蘭勞州州長迪諾（Flavio Dino）週五晚間表示，州衛生局對總統波索納羅開罰，因為他在集會中沒有遵守衛生保障措施。迪諾說：「法律之前人人平等。集體聚會禁止超過100人，並且必須戴口罩。總統沒有做到」

總統辦公室在收到罰單之後，有15天的申訴時間，之後將確定罰款金額。

其實波索納羅自己都曾經確診新冠，經過治療後才能與公眾見面。然而時至今日，他仍然對於大規模環境防疫抱持反對態度，拒絕在全國範圍內，實施環境管制、停工停業、封城等阻止病毒傳播的做法。

雖然如此，但波索納羅仍然有很高的民意，這與他的施政內容有關。上週五，波索納羅把阿薩蘭迪亞（Acailandia）的農地所有權給了當地農民，並且自己主持了農地發送儀式。他在活動期間沒戴口罩，還順帶批評該州州長迪諾，罵他是「胖獨裁者」。

所以迪諾對他開罰，也或許還夾雜了政治反擊因素。

美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的資料顯示，巴西確診人數超過1590萬人，有超過44.6萬人病死，這是僅次於美國的世界第二高總數。

巴西參議院上個月啟動了一項調查，調查總統和他的政府的疫情危機表現如何。上星期五調查會給了一個不及格的評語，批評波索納羅總統從不願意購買COVID-19疫苗，而是相信什麼都不做就可以群體免疫。

(中時新聞網)