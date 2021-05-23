A股上市的大陸肥料公司金正大20日晚間公告指出，公司違法虛構貿易業務虛增收入利潤，在2015～2018年期間，虛增收入人民幣（下同）230.7億元，虛增成本210.8億元，虛增利潤總額19.9億元。

中新經緯報導，過去被稱為「大陸肥料大王」的金正大創辦人兼董事長萬連步，因違法情節特別嚴重，被罰終身禁入市場，萬連步等8名公司高層合計罰款605萬元。金正大也被責令整改，挨罰150萬元。

1998年萬連步白手起家，在山東省臨沭縣的數間簡易工棚裡開始創業，僅用10年時間，就把金正大從一家作坊式的小型肥料企業，打造成為全球最大的緩控釋肥生產基地。該公司更先後被評為大陸化肥百強成長企業第一名、國家重點高新技術企業等。

不過，2020年7月1日，因金正大2019年年報被會計師事務所出具無法表示意見的審計報告，該公司的股票簡稱被改為「*ST金正」（ST為有被下市風險股票）。同年9月，金正大收到大陸證監會通知，因涉嫌存在資訊揭露違法、違規行為，遭到立案調查。

2021年4月底，金正大公布2020年年報顯示，全年淨虧損33.66億元（2019年同期為虧損6.83億元），虧損擴大，2020年營收年減17.28％至93.55億元。這一份財報，則被會計師事務所出具非標準保留意見，而其2020年內部控制報告，直接被出具否定意見。

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