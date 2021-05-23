婦人沒戴好口罩街頭痛哭，龜山警勸導解家庭紛爭。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹30歲羅姓婦人23日凌晨和丈夫發生激烈口角憤而離家出走，因邊哭沒戴好口罩，被巡邏的龜山大坑派出所員警發現，警方勸導見她泛淚關心，獲悉緣由曉以大義並護送返家，婦人婆婆和2小孩在家門口焦急盼望，5歲女兒更當場飛撲熊抱媽媽說「永遠不離開」，讓員警直呼：「有洋蔥！」也樂見幫忙緩解家庭紛爭。

大坑派出所員警陳俊傑、林思宏4時許巡邏經龜山區南上路路段，發現未戴好口罩羅姓婦人在清晨街頭行走，上前勸導請她配合戴好，眼尖員警發現婦人神情哀戚眼眶不斷流淚，關懷詢問下她不時啜泣拭去淚水，娓娓道出深夜與丈夫發生激烈口角衝突，感到無比委屈，負氣離家，因為凌晨不敢打擾親友，才會漫無目的在街頭遊走。

警員陳俊傑獲悉，不斷安撫曉以大義以小孩為重，再跟丈夫好好談，婦人才願意坐上巡邏車讓員警送回住處，抵達蘆竹區住家時，看見婆婆一手抱著未滿1歲男嬰、另一手牽著5歲孫女，佇立在社區門口焦急等待媳婦的消息，丈夫則出去四處找老婆。

女童一見媽媽平安歸來，奔跑上前挽住媽媽的手臂，一直說不要跟媽媽分開，現場的人聽到非常窩心，婆婆也萬分感謝員警護送媳婦歸來，家人終於能夠團聚，放下心中坎坷不安巨石。員警也適時提醒雖然每個家家有本難念的經，仍然需要互相溝通達成最大的公約數，全家和樂融融，一家人頻頻向警察道謝。

(中時 )