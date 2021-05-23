楊祐寧去年和老婆Melinda結婚，生下一女Anah，近日受到疫情影響，他主演及監製的音樂職人影集《接招吧！製作人》停拍，他便開心在家陪伴妻女，Melinda也曬出夫妻兩一起下廚、運動的甜蜜畫面，一家三口相當幸福，他也不忘發文呼籲粉絲「不能出去玩，好好待在家知道嗎」。而他爸媽經營的餐廳更是在疫情期間暖心送愛給站在第一線的醫護人員。

楊祐寧父母經營的台菜餐廳「元鍋」最近因疫情改成外帶，楊祐寧也在臉書分享貼文中垂涎欲滴的美食照，俏皮喊「我真的怕分享這篇，我自己就訂不到了」。楊媽媽也悄悄做起愛心，下周將連續4天提供50個便當給辛苦的醫療人員，此舉被台北醫學大學附設醫院婦科主任劉偉民分享到臉書「楊祐寧的媽媽美麗姊，發了簡訊『一位善心人士和元鍋餐廳想盡點心力』」，文末也感動地喊「疫情當下，格外溫馨」。對此，楊祐寧經紀人表示是「元鍋和耿畫廊一起」，其餘則不方便透露太多。

(中時 )