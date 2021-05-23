今（23）日傍晚，台電大林廠1號燃煤機組跳機，現正搶修中，不過台電強調，不會影響今晚供電。

今（23）日傍晚5時01分，台電大林電廠燃煤機組1號機因發電機系統保護設備動作，導致跳機，目前故障組件正在更換中，預計今晚就能修復，並恢復供電。

對此台電也強調，今晚各地因為有局部降雨而降溫，電力負載會降低，所以扣掉1號機裝置容量80萬瓩，整體供電仍有餘裕，將不影響今晚供電。

(中時新聞網)