大林發電廠1號燃煤機跳機 台電搶修中：不影響今晚供電 21:322021/05/23 中時新聞網 蔡炆璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大林廠一號燃煤機跳機，目前搶修中，台電強調不影響今晚供電。（圖／台電提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（23）日傍晚，台電大林廠1號燃煤機組跳機，現正搶修中，不過台電強調，不會影響今晚供電。 今（23）日傍晚5時01分，台電大林電廠燃煤機組1號機因發電機系統保護設備動作，導致跳機，目前故障組件正在更換中，預計今晚就能修復，並恢復供電。 對此台電也強調，今晚各地因為有局部降雨而降溫，電力負載會降低，所以扣掉1號機裝置容量80萬瓩，整體供電仍有餘裕，將不影響今晚供電。 台灣缺電不是最慘 能源專家爆後面還有「更恐怖的」 「快用愛發電」興達廠跳電網怒評1星 維基因全台停電遭改嗆翻 (中時新聞網) #台電 #供電 #停電 #跳機 #跳電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台一周內停電兩次 蔡總統：重新檢視全國電力調度規劃 12:292021/05/18 政治 黃士修爆今恐持續分區停電 台電已勸廠商暫停產線 05:572021/05/18 政治 《經濟》一周內停電2次 台電：比照513、研擬補償方案 10:352021/05/18 財經 全台供電吃緊 台電不到早上9點已亮黃燈 10:412021/05/18 財經 一周停電2次 蘇貞昌下令王美花一周內提台電改善方案 10:102021/05/18 政治 一周2停電 藍揪出台電官網「有鬼」：蔡政府信用破產、王美花下台 10:092021/05/18 政治 全台大停電，台南市緊急應變，排除路口通號誌停擺與電梯受困案件 03:182021/05/18 社會 一週停電2次 蘇貞昌：難接受命台電提改善方案 03:492021/05/18 政治 一周停電2次蔡英文急道歉 網酸爆：稿子可重複用好幾次 08:032021/05/18 政治 《經濟》台電調度應變能力不足 蘇貞昌令1周提改善方案 07:452021/05/18 財經 網瘋傳員林家商停電 校方錯愕：證實是假訊息 12:492021/05/18 生活 興達電廠又限電 蔡英文要求徹查原因 06:262021/05/18 財經 又見斷電 全台122萬戶陷黑暗 04:102021/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經要聞 - 工商時報 炸570例校正回歸 明台股一次還回來？這3種股票快砍 - 財經 美國制裁破功？伊朗靠這招每年賺近300億 - 財經 16檔三優股 法人挺 - 財經要聞 - 工商時報 廣達電腦證實1員工確診 林口總部明起遠距辦公3天 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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