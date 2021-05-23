疫情嚴峻，台東目前僅1位確診，但不屬台東個案，仍相對較安全，1位民宿業者透露，有北部民眾為了躲避疫情，竟然想要來台東長住1個月，業者覺得太危險，直接予以婉拒，他也呼籲台東縣的業者，千萬別冒險接單。

新冠肺炎疫情升溫，全台多數縣市均淪陷，北部更成為重災區，好山好水的台東，目前雖然僅有1位確診者，而且不算台東病例，但是多數旅宿業均已主動關房到月底，房客也都退訂，但是日前卻出現為了躲避疫情，打算來台東長住的旅客。

台東陳姓民宿業者表示，這位民眾住板橋，覺得北部太危險，想要來台東避難，讓他直搖頭，直接拒絕該客人，也呼籲其他同業，千萬不要冒險接單；業者說，自己民宿已經配合國家防疫政策主動關房，多數訂房房客也退訂。

也有其他民宿業者指出，最近有很多客人逆勢操作，想來台東烤肉，包棟、連住3天以上的詢問訂單激增，就是看準了台東零確診相對較安全，但台東醫療資源不比北部，一旦出現防疫破口，將會一發不可收拾。

另1位楊姓民宿業者說，目前台東縣幾乎所有民宿都不接受客人入住，也沒有人敢接，大家都很配合，即使沒收入，日子過得苦哈哈，但是這幾天的嚴峻氣氛，沒人敢減苦，多數業者也都沒有負面想法，大家一起防疫救國。

但也有鄉民在臉書社團爆料，台東某民宿在疫情期間生意還是很好，「一大群人男男女女狂歡喝酒開趴，又在門口大辣辣地抽菸」，請這位業者規範好房客，以免變成矚目的焦點。

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(中時 )