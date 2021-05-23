台中市府宣布餐飲業場所禁止內用，高雄、彰化、雲林、台北等縣市都跟進，很多餐廳老闆擔心員工用餐時，在公開營業場所內飲食是否違規呢？台中市新聞局長黃國瑋23日表示，如果是餐廳員工、家人要用餐，應該先將店門關閉，並且在店門外公告「暫停營業」，避免違反規定。

衛生局強調，公開營業場所禁止飲食，即便是員工或老闆，也必須要規避至不公開的空間用餐，以免違規受罰。

市議員羅廷瑋表示，有餐廳老闆向他反映，只能外帶，但員工總要用餐，在店內吃飯是不是要開罰？

他表示，防疫視同作戰，現在規範較多，影響到大家的生活，但是一切的努力都是為了能儘早恢復過去正常的生活而做，請所有市民暫時忍耐、共體時艱。

針對餐廳業者的疑慮，黃國瑋說，若是餐廳員工或家人要用餐，應該先將店門關閉，並在店門前公告「暫停營業」，以免違反規定。

經發局今日也兵分兩路，分別由專門委員謝公耀與林敏棋率員至台中市第五公有零售市場、逢甲商圈，加強稽查攤商、店家及消費者佩戴口罩及外帶外送實聯制落實情形，對於部分民眾未戴好口罩，經勸導後均配合戴好，店家也都配合暫停內用，一同落實防疫規範。

經發局表示，現階段防疫第一，每日皆會持續派員至各公民有市場、夜市、商圈稽查各項防疫措施，同時自5月22日起至6月8日止，台中市餐飲業、便利商店、超級市場、百貨公司、量販店、連鎖加盟店、夜市、市場、商圈或其他相類的餐飲場所禁止現場飲食，店外也不能脫下口罩飲食，一律採用實名實聯制外送、外帶，若違反且拒絕改善者，將依照傳染病防治法規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

(中時 )