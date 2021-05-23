台南市擴大篩檢，明天將增至13處。（曹婷婷攝）

台南市政府呼籲，無接觸史、活動史無症狀者，無篩檢必要。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南市今天新增學甲區2起本土新冠肺炎確診病例，台南市政府今天下午召開防疫記者會說明疫情，衛生局長許以霖說明足跡公布原則，主要是以「有無防治必要來」，避免民眾恐慌，造成醫療資源浪費。南市府重申，昨天起有大量無症狀民眾去各醫院急診要求篩檢，造成不必要醫療需求增加，呼籲有症狀或相關活動史、接觸史才須接受篩檢。

許以霖表示，案4018經衛生局疫調後，曾於5月16日中午12時至下午2時自行開車至大潤發台南店，因該店實施入店實聯制，也聯絡相關風險者，並同步完成清消，案4221與案4018名的足跡都很單純，5月10日至21日都往返於工作及住家，相關活動場所皆已完成清消。

不少網友今天下午一邊看直播，一邊在市長黃偉哲臉書留言，質疑「為何不公布足跡」，但也有網友認為，公布可能是怕引起不必要恐慌，確實做好防疫更重要。不過，衛生局還是有公布今天2確診案例相關足跡，市長黃偉哲也表示，新北雖已暫停公布確診者足跡，但台南仍會適度公布並加強實聯制。

許以霖說，中央流行疫情指揮中心公告，指足跡公布原則為「有無疫情防治之需要」、並考量「個案於該地點停留時間長短」、「接觸對象有無戴口罩」、「該地點有無符合密切接觸者定義的對象」，足跡公布主要希望無法被匡列者能做好自主健康監測，隨時注意自己的身體狀況，有些餐廳、場所，在部分時段上人很少，現又有實聯制已有掌握，因此才沒公布，避免民眾恐慌，造成醫療資源浪費。

(中時 )