本土疫情快速升溫，新北市確診人數持續攀升，新北市長侯友宜提出防疫措施，屢遭民進黨民代冷嘲熱諷「裝忙」、防疫不力等，甚至傳出綠營有「誅侯計畫」。國民黨前桃園市黨部主委楊敏盛認為，侯友宜未必會成為藍營的新共主；他也分析認為，最近因防疫聲量起來的台北市長柯文哲，若沒有大的政黨奧援，很難搶到2024。

楊敏盛接受香港媒體《中評社》專訪時表示，侯友宜想要藉由「新北模式」擴散全台，還是要靠國民黨黨務系統，只是黨務是兩面刃，處理好加分，處理不好全部泡湯，他現階段若能好好在新北抗疫，連任成功，就有機會為國民黨服務。不過，侯友宜一旦握有黨機器，等於跳入火坑，可以跳出火坑當然功力會大增，但是多半跳不出火坑，除非要有破釜沉舟的決心。不然就是在國民黨裡，先產生很強的人選，帶領國民黨來支持侯友宜，情況就會不一樣。

楊敏盛認為，新北市長侯友宜最近提出相關防疫因應措施，屢遭民進黨質疑，冷嘲熱諷「裝忙」、新北防疫不力「慢半拍」等，而光環大幅退色的中央疫情指揮中心指揮官陳時中，也將原本下放地方的足跡公布，收回改由中央整合、公布熱點區域，頗有重新搶回防疫主導權及話語權的意味。陳時中很多表現可能也太過傲慢，只是共同敵人還是病毒，以醫療院所來說，還是要全力配合，這不分藍綠或政黨。

至於台北市長柯文哲是否會因為疫情的關係谷底翻身？楊敏盛認為，柯文哲因為醫界的專業，處理疫情確實「利多」，但是不一定政治利多，就好像陳時中紅了一年多，防疫處理不好可能就會下去。最主要的還是，柯文哲若沒有大的政黨奧援，很難搶到2024，他手上雖有台灣民眾黨，但民眾黨可以讓人不當選，但卻無法讓他自己當選，所以柯P現在支持度回升，還是短暫現象。

(中時新聞網)