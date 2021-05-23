「2021上半年系統性金融風險報告」22日在2021清華五道口全球金融論壇中發表，北京清華大學五道口金融學院副院長周皓表示，大陸2021年上半年系統性金融風險的指數呈現下降趨勢，沒有觸及重要的風險警戒線。

國際金融報報導，報告顯示，自新冠疫情發生以來，宏觀槓桿率的上升雖然使金融體系的巨災風險指標出現小幅波動，但金融體系整體韌性的增強、經濟強大的修復力、「以我為主」的宏觀經濟結構性政策均促使風險從快速發散轉為逐步收斂。

報告指出，分行業來看，大陸系統性金融風險的重點防範對象仍然是銀行業。根據測算，疫情對大陸國有銀行資產品質衝擊顯著，加上淨利差收窄、讓利實體經濟力度擴大等因素影響，其風險覆蓋能力有所降低。

另外，不容忽視的是，金融週期與經濟週期往往不完全同步，金融風險暴露存在一定的滯後期。後疫情時代，風險從企業部門向金融部門過快和過多傳遞將產生新的隱患。報告指出，延後暴露不良貸款的規模是否可控、融資平台破產清算風險、產業債無序違約風險、產能過剩行業風險等均值得關注。

(工商 )