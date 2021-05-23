國內新冠疫情日益嚴重，已波及到許多實體店鋪生計，其中就包括了民進黨前桃園市議員王浩宇，他22日自曝其下經營的「夥伴生活」全台24間店，從當天一早到下午4點半，營收只做了599元，他坦言，如果疫情拖超過一個月，很可能虧損會上看200萬元。

王浩宇5月22日在臉書貼文指稱，「全台24間夥伴生活只做了599元，『真的只有599元』。雖然很欣慰大家都乖乖在家防疫，但公司的經營壓力也越來越大，如果疫情拖超過一個月，很可能得虧損200萬元」。

他今天也提到，很多人很悲觀，說防疫作為沒用。但其實現在大家看到的確診數字都是反應大概5~10天以前的狀況，台灣人自主隔離後的狀況最快明後天成績才會揭曉。以目前街上減少90%人流、90%以上的民眾出門戴口罩的狀況來看，台灣的疫情獲得控制的機率還是很高。世界上很少國家的國民如此自律，連日本人都做不到的奇蹟，雖然還是很困難，但大家就一起努力就是了。

值得注意的是，對於桃園市長鄭文燦日前帶一大票人去拆籃框，王浩宇21日也發文坦言，「為了拆一個籃框，出動這麼多市府官員跟記者，難道不會出現群聚狀況嗎？這就是群聚。燦哥應該深切檢討，因為這個批評是非常有道理的」。

剛剛，跟會計開會開到差點崩潰。 早上到現在，全台24間夥伴生活只做了599元，真的只有599元。雖然很欣慰大家都乖乖在家防疫，但公司的經營壓力也越來越大，如果疫情拖超過一個月，很可能得虧損200萬元... 由王浩宇發佈於 2021年5月22日 星期六

我直說啦：醜一。 ￼ 這是對的做法，￼但￼為了拆一個籃框，出動這麼多市府官員跟記者，難道不會出現群聚狀況嗎？這就是群聚。￼￼ 燦哥應該深切檢討， 因為這個批評是非常有道理的。￼￼ 我們對自己人要用更高的道德標準來要求，不能跟國民黨一樣低。￼￼ 由王浩宇發佈於 2021年5月21日 星期五

(中時新聞網)