比特幣上周可用一波未平一波又起來形容，先是特斯拉執行長馬斯克以虛擬貨幣開採太消耗能源為由，宣布暫停比特幣購買特斯拉，接著大陸與美國官方都有動作，比特幣價格劇烈震盪，分析師表示，如果要操作概念股，對於純比特幣概念股，一定要搭配技術面，或是選擇有公司基本面支撐的，會相對穩健。

馬斯克宣布暫停開放比特幣購買特斯拉電動車後，大陸官方也呼籲金融機構、支付機構禁止使用虛擬貨幣做交易活動，讓比特幣價格摜破4萬美元，之後華爾街女股神伍德（Cathie Wood）信心喊話，馬斯克也暗示不會售出比特幣，價格回升。

不過，大陸國務院副總理劉鶴放話表示要打擊比特幣挖礦和交易行為，美國財政部也表示將加強管制，再度讓比特幣價格跳水，比特幣的暴漲暴跌，也讓概念股操作難度增加，摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，比特幣能不能續強的關鍵，是當美元開始反彈時，能不能維持在高檔，目前來看，美元在破底，比特幣也持續往下回跌，風險比較高。

鐘崑禎表示，虛擬貨幣非常容易受到消息面左右，任何大型投資機構發出什麼言論，都可能使比特幣暴漲暴跌，風險較高，如果真的要操作概念股，像青雲、麗臺、撼訊這一類純的比特幣受惠股，一定要搭配技術面操作，要嚴設停損，至少有一個控制風險的機制。

如果想要股價比較穩定，波動沒有那麼大，鐘崑禎表示，可以選微星、技嘉這一類的受惠股，因為本身還有公司基本面的支撐，但在比特幣上漲時也可以受惠。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(中時新聞網)