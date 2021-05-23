最近在格鬥場上有外號「黑色野獸」的UFC拳手路易斯(Derrick Lewis)車子遭竊，想當然的這名竊賊萬萬沒想到自己搶錯人了，他不但沒有偷到車還被路易斯痛扁了一頓，可說是鬧出一大笑話，說他是「笨賊」一點也不為過。

attempts to break into a car and finds out it belongs to Derrick Lewis pic.twitter.com/1Wuid8rGwy — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 18, 2021

據美媒當時報導，路易斯在拳館結束訓練後，準備走向自己的車，他在遠處看到一名男子正試圖撬開車門，而體型巨大，身高191公分、體重119公斤的路易斯立即衝上前賞他一拳，並將他狠狠摔到地上，這名竊賊慘遭KO。之後這名竊賊什麼都沒搶到還被送到醫院，並被警方判罰為「毀壞財物罪」移送，因為就警方說法他沒有成功將車門打開，所以沒犯偷竊相關罪刑。

路易斯可是目前UFC重量級排名第二的拳手，今年36歲，自2010年以來，路易斯一直是競爭力超強的選手，曾參加過Bellator MMA和Legacy FC的比賽，在那裡他還是重量級冠軍，而他UFC生涯戰績是25勝7敗，其中就有20場以KO奪勝，看來這位笨賊沒想到自己偷車不成也毫無招架之力。

另外路易斯在場上凶狠，但其實是個很搞笑的人，今年2月網路上傳出一段他比賽的影片，他剛解決一位俄羅斯選手，賽後記者問他為何要把褲子脫掉，他說：「因為我蛋蛋在燃燒，幾小時前川普打給我，叫我一定要打爆這俄國佬，不然會讓他在新聞上很難堪，不管他和普丁之間發生了什麼，美國戰勝了俄羅斯！」

而這段長達10分鐘短片把他在場上搞笑的話都剪輯在一起，看來他是個面惡心善的人，只是滿口髒話就是了。回到這場竊車事件，路易斯事後在IG發佈警察逮捕嫌犯影片，並寫道：「他X的挑錯車搶了，他目前狀況還OK #herbdeanfault」，繼續展現他搞笑的功力，只能說這名竊賊運氣真的太差了。

(中時新聞網)