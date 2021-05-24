美國科技業大亨、電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）再度在社群媒體論及加密貨幣。他表示，加密貨幣和法定貨幣終將對決，而他會支持前者。

有網友22日在馬斯克一則比擬魔術和科技的推特貼文下方留言，問他如何看待那些因為加密貨幣而氣他的人。馬斯克回答：「真正的戰鬥會是介於法定貨幣和加密貨幣。而在通盤考量下，我支持後者。」

消息傳出後，市值最大的加密貨幣比特幣應聲上揚。紐約時間22日上午9時32分來到3萬8700美元。

馬斯克先前發表過類似言論。去年12月他在推特上說：「比特幣幾乎和法定貨幣一樣胡扯。」今年2月他又解釋：「當法定貨幣為實質負利率，只有笨蛋不會看其他選項。比特幣幾乎和法定貨幣一樣胡扯，關鍵字是『幾乎』。」

馬斯克上週也在推特表示，他不會賣出手中持有的任何加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）。他還發布一張圖片，當中隱約可見一張一美元紙鈔上的美國前總統肖像被換成狗狗幣代表圖像柴犬。

美國前財政部長薩默斯（Lawrence H. Summers）最近將加密貨幣比作黃金這類避險資產，但儘管他認為比特幣會成為電子商務重要一環，他不預期消費者會將大部分支付轉為使用比特幣。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100523

(中央社)