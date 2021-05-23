新北市今（23日）新增215例本土個案，市長侯友宜下午主持防疫會議宣布，由於疫情有往外擴散趨勢，明日起將在三重、新莊成立2處疫情熱區防疫中心，位於新莊區宏匯廣場響應政府暫停非必要營業場所，自24日至28日暫停營業，保護所有顧客及全體同仁的安全，協助減輕政府的防疫負擔。

宏匯廣場表示，預計5月29日中午12時至晚上8時恢復正常營業。 非常感謝所有顧客及全體同仁的協助與配合，讓宏匯廣場一直保有安全清潔的環境。隨時都在強化各項防疫措施，包括：率先啟用智慧防疫門、落實入場實聯制、美食街全面設置隔板、梅花座、每小時消毒手扶梯電梯、每日閉店後全館加強清潔等；相關作為都是以保護安全健康為最高準則。

在此抗疫關鍵時刻，盼希望透過自24日至28日5天暫停營業，減少所有從業人員移動與接觸的風險，在自主暫停營業期間，我們會持續施行全館、全場域的消毒，保護安全、健康，絕不懈怠。

此外，宏匯廣場已主動將會員朋友們在「我的超人媽咪」檔期活動中所獲贈的電子贈品劵、VR ZONE NEW TAIPEI單項遊戲設施體驗劵，延長使用期限至6月30日。相互支持共體時艱，團結抗疫守護家園。

(中時 )