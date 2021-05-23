美國對伊朗實施經濟、貿易、甚至是軍事等一系列的制裁，對伊朗整體經濟產生不小的衝擊，但根據一項研究數據指出，全球掀起虛擬貨幣挖礦熱潮，伊朗藉由開採比特幣每年賺近10億美元（折合新台幣約279億）的收入，在減緩美國制裁方面有一定的成效。

據《路透社》報導，區塊鏈分析公司Elliptic研究數據顯示，全球約有4.5%的比特幣開採活動於伊朗進行，而伊朗也藉此賺進上億美元；依伊朗的採礦水準，將達到每年近10億美元的收入。

美國對伊朗進行全面性的制裁，其中包括禁止伊朗商品進口、制裁其金融機構；因此，伊朗的石油出口在過去十年中一路下滑，導致國內經濟嚴重衰退。

如比特幣這類虛擬貨幣的開採設備，需要擁有強大的計算能力，因此開採的過程極為耗費能源；根據該項研究指出，伊朗目前面臨現金的匱乏，但石油和天然氣供應卻呈現過剩，而擁有相當豐富且廉價的石油資源，開採比特幣對伊朗無疑是個非常難得的機會。

最終伊朗正式認可虛擬貨幣的開採，並運用這些過剩的能源，提供給礦商，礦商再出售給伊朗政府。

研究報告稱，伊朗利用比特幣規避貿易、航運等制裁禁令，並於全球市場上販售其能源庫存，此外，「伊朗的礦商還採用比特幣進行交易，進而迴避對伊朗金融機溝等經濟制裁」。

伊朗礦商所使用的電力，相當每年約1000萬桶的原油生產所需電力，佔2020年伊朗石油總出口的4%。

(中時新聞網)