研究：二劑式疫苗對新變種病毒具高度防護力 23:052021/05/23 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫苗示意圖。（達志影像／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英格蘭公共衛生署（PHE）研究發現二劑式新冠疫苗幾乎能有效預防感染印度與英國的新變種病毒。輝瑞疫苗對印度變種病毒防護力達88％，對英國變種病毒防護力更高至93％。衛生大臣韓考克有信心可按計劃在六月解除所有防疫限制。 疫苗接種有成 美新增與死亡病例數持續減少 抗疫典範破功 台星越確診創高 (工商 ) #新冠肺炎 #全球 #防護力 #新變種病毒 #英格蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 菲男車禍過世被封成「木乃伊」 醫辯：怕他染疫散播病毒 11:462021/05/18 搜奇 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 巴西新冠肺炎疫苗接種速度慢 免疫人口不到1成 09:512021/05/18 國際 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 中度社區傳播 必須增加篩檢 04:102021/05/18 時論廣場 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 10:572021/05/18 兩岸 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 財經熱門新聞 美國制裁破功？伊朗靠這招每年賺近300億 - 財經 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經要聞 - 工商時報 2天確診大爆炸 散戶持股要「快篩」：1留1砍 - 財經 比特幣暴漲暴跌 概念股還能買嗎？ - 財經 炸400例校正回歸 明台股會崩？他曝1數字洩答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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