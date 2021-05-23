英格蘭公共衛生署（PHE）研究發現二劑式新冠疫苗幾乎能有效預防感染印度與英國的新變種病毒。輝瑞疫苗對印度變種病毒防護力達88％，對英國變種病毒防護力更高至93％。衛生大臣韓考克有信心可按計劃在六月解除所有防疫限制。

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