拜登與文在寅推動美韓新冠疫苗合作關係後，莫德納（Moderna）22日授權三星生物製劑在韓國代理生產其疫苗，Q3開始可在美國以外市場供應疫苗。諾瓦瓦克斯（Novavax）22日重申與SK生物科學的合作關係，雙方將擴大疫苗生產。

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