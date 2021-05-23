莫德納授權三星生物製劑 代理生產疫苗 22:172021/05/23 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜登與文在寅推動美韓新冠疫苗合作關係後，莫德納（Moderna）22日授權三星生物製劑在韓國代理生產其疫苗，Q3開始可在美國以外市場供應疫苗。諾瓦瓦克斯（Novavax）22日重申與SK生物科學的合作關係，雙方將擴大疫苗生產。 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 (工商 ) #生產 #疫苗 #莫德納 #授權 #三星生物製劑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 10:572021/05/18 兩岸 建議設立方艙醫院 傅崐萁籲中央協助地方、企業取得疫苗 11:212021/05/18 政治 AT＆T拆出媒體包袱 華納與Discovery合併 04:102021/05/18 全球財經 清冠一號獲衛福部緊急授權 最快本週有藥可用 11:532021/05/18 生活 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 納坦雅胡遭疑 挑起戰事保權位 04:102021/05/18 國際大事 大馬奧運國手家中倒地猝逝 剛打完輝瑞疫苗 12:472021/05/18 體育 美參院支持討論科技投資議案 應對大陸挑戰 11:322021/05/18 財經 《國際產業》韓國三星美晶片廠 H2動工、3年後投產 10:522021/05/18 財經 財經熱門新聞 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經要聞 - 工商時報 美國制裁破功？伊朗靠這招每年賺近300億 - 財經 友達新竹廠 出現首例確診案例 - 財經 2天確診大爆炸 散戶持股要「快篩」：1留1砍 - 財經 炸570例校正回歸 明台股一次還回來？這3種股票快砍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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