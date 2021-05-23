時尚品牌Zara母公司Inditex因為與南美合作伙伴Phoenix World Trade重新評估其包括Zara、Bershka和Pull & Bear等特許品牌在委內瑞拉的營運，以符合Inditex提出整合與數位轉型等新模式，所以未來數周內將關閉其委國所有店面。

(工商 )