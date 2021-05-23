Inditex委內瑞拉所有店面 數周內關閉 22:162021/05/23 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時尚品牌Zara母公司Inditex因為與南美合作伙伴Phoenix World Trade重新評估其包括Zara、Bershka和Pull & Bear等特許品牌在委內瑞拉的營運，以符合Inditex提出整合與數位轉型等新模式，所以未來數周內將關閉其委國所有店面。 廟口停業至5月23日 不戴口罩將開罰 疫情催化眼球商機 台灣大、遠傳OTT激戰 (工商 ) #Inditex #委內瑞拉 #周內 #關閉 #Zara 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防堵破口 雙北夾娃娃機店停業 04:102021/05/18 焦點要聞 《商情》供應擔憂 周一期銅價格上漲 09:442021/05/18 財經 日盛證券即日起暫時關閉營業大廳電視牆、單機及現場開戶作業 11:122021/05/18 財經 新北新莊強力防疫聯合稽查 20人未戴口罩重罰 12:562021/05/18 社會 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 外資：先避開內需消費概念股 04:102021/05/18 財經要聞 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 同舟共濟 守護台灣 04:102021/05/18 地方新聞 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 本土疫情狂爆！專家認「不樂觀」 降溫還需要6周觀察期 08:142021/05/18 生活 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 財經熱門新聞 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經要聞 - 工商時報 炸570例校正回歸 明台股一次還回來？這3種股票快砍 - 財經 美國制裁破功？伊朗靠這招每年賺近300億 - 財經 16檔三優股 法人挺 - 財經要聞 - 工商時報 廣達電腦證實1員工確診 林口總部明起遠距辦公3天 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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