英國富豪布蘭森的太空公司維珍銀河22日完成首次從新墨西哥州的新基地起飛的載人太空飛行。太空船2號載有兩名飛行員和六名乘客早上10時35分起飛，五十分鐘後達NASA認可高度進行次軌道飛行，上午11時45降落，為實現商業太空飛行跨出一大步。

(工商 )