維珍銀河 完成載人太空飛行 22:432021/05/23 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國富豪布蘭森的太空公司維珍銀河22日完成首次從新墨西哥州的新基地起飛的載人太空飛行。太空船2號載有兩名飛行員和六名乘客早上10時35分起飛，五十分鐘後達NASA認可高度進行次軌道飛行，上午11時45降落，為實現商業太空飛行跨出一大步。 15架殲-20戰機飛行演練 中共建黨百年將有空中表演 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 (工商 ) #飛行 #太空 #維珍銀河 #載人 #起飛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 上班日好緊張 北捷台鐵運量驟降 04:102021/05/18 焦點要聞 標配七氣囊、貨斗管理套件 21年式 Ford Ranger運動型升級上市 12:012021/05/18 汽車情報-汽車新聞 水神做公益 和台灣人攜手防疫 04:102021/05/18 焦點要聞 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 海上掃射殘殺4名疑似海盜網傳全球 陸船長自投羅網判26年 10:542021/05/18 社會 酷課雲採分區分流 老師打臉「我們照表上課」 11:372021/05/18 生活 證交所籲投資人理性評估 04:102021/05/18 財經要聞 醫人也醫心 救治雙管齊下 04:102021/05/18 話題觀察 負壓病房瀕臨爆滿 台大院長發院內信：戰爭才剛開始 12:212021/05/18 生活 被控非法集結 黎智英等10人認罪 04:102021/05/18 產業財經 財經熱門新聞 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經要聞 - 工商時報 美國制裁破功？伊朗靠這招每年賺近300億 - 財經 友達新竹廠 出現首例確診案例 - 財經 2天確診大爆炸 散戶持股要「快篩」：1留1砍 - 財經 炸570例校正回歸 明台股一次還回來？這3種股票快砍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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