中信金控23日晚間接獲通知，旗下子公司中信銀行一位「內勤」同仁確診嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）。若加上21日的中國信託商業銀行、台灣人壽各有一位同仁確診，目前累計已有3名員工確診。

中信金指出，為保護同仁安全及避免感染風險，公司已針對該位同仁工作的辦公大樓完成全面清潔消毒作業，而同一辦公樓層的所有同仁亦全數實施居家辦公及自主健康管理，相關環境消毒衛生安全及人員防疫關懷管理，均依標準程序進行中，確保同仁與客戶的健康。

疫情期間，中國信託金控及各子公司嚴格落實各項防疫措施，並啟動第四級警戒的防疫演練準備，力行防疫從嚴、服務不中斷的精神，維持公司正常營運。中信金控呼籲同仁及客戶多注意自身與家人健康，身體若有不適，請儘速就醫，避開所有接觸感染風險的機會，保護自己、家人、同仁與客戶的健康。攜手抗疫，相互守護，一起安然度過最艱難的疫情時期。

(工商 )