衛福部長陳時中12日在立法院備詢時表示，地方政府可透過合法藥商向衛福部申請，即可自行採購疫苗；但卻在疫情記者會中改口說，避免混亂，疫苗仍由中央統一採購。陳時中為何改口？宅神朱學恒表示，如果新北市長侯友宜和台北市長柯文哲都買到疫苗，柯、侯會有機會選總統，問題是，陳時中並不想讓他們選總統。

本土疫情是否能降溫，疫苗施打是現階段防疫關鍵。外傳鴻海集團透過管道向衛福部詢問，能否進口上海復星代理的BNT疫苗。衛福部表示，請廠商依照藥事法提出進口申請，但目前尚未收到相關申請。

朱學恒23日在直播節目中表示，有網友問，「如果台灣出現大規模染疫死亡，中央還是不買大陸BNT疫苗，各縣市長會敢違反規定要地方政府去買嗎？」宅神指出，現在有一個問題，藥證是在中央手上，也就是說，你今天進口疫苗，它可以用你沒有藥證來擋，賤就是賤在這裡。

朱學恒接著表示，陳時中剛開始有承諾，若地方政府願意，可以去買疫苗，隔天鬆口反悔說，疫苗還是要由中央協助。因為陳時中知道，地方政府買得到疫苗的結果，他要收回來，就是要彰顯中央政府有權。想想看若郭台銘和侯友宜、柯文哲合作，雙北都拿到疫苗，比如1000萬劑，柯、侯當然有機會選總統。問題是，陳時中不想讓他們選總統。

(中時新聞網)