新冠肺炎本土疫情大爆發，假訊息跟著滿天飛。（翻攝畫面）

新冠肺炎本土疫情大爆發，假訊息也跟著滿天飛。刑事局23日晚間指出，今接獲2件假訊息告發案，包括在Dcard網路社群匿名貼文指「現在的疫苗都是實驗性疫苗，沒用」還有在蔡英文總統推特下以簡體字留言，「今天感染人數再破2000」，警方已著手偵辦，其中簡體字的留言部分，研判是境外人士刻意打擊我國的防疫士氣。

警方指出，23日3時許在Dcard網路社群出現匿名貼文，該則不實訊息，內容指：「別打疫苗，現在的疫苗都是實驗性疫苗，不管哪個國家的都沒用，而且有害，會讓你更容易得病」、「疫苗將導致台灣疫情大流行的破口」。警方說，其言論顯與疫情指揮中心防疫宣導政策不符，嚴重誤導民眾正確接種疫苗防疫觀念，造成社會混亂及恐慌。

此外，23日9時許，蔡英文總統官方Twitter底下出現1則不實訊息，內容竟瞎掰：「具內部人士消息，今天感染人數將再次突破2000粒，檢測量不到一萬粒，陽性率20％。全台灣檢測劑短缺，每天只能檢測一萬粒左右。總統府內1人因疫苗問題住院」。

警方表示，其言論極端且悖離實際疫情，嚴重誤導民眾，經查發現上述涉案IP位址疑似來自境外，其用字遣詞多為陸方用語且均為簡體，研判係有心人士利用VPN技術及跳板網路所為，刻意張貼虛偽、不實且誇張之言論，惡意扭曲及醜化我防疫作為，企圖打擊防疫士氣。

相關假訊息案件，刑事局已積極偵辦中，警方呼籲民眾對疫情相關的防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心公布為準。如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播、轉傳，以免觸法，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

(中時 )