以色列對外國旅客 重新開放邊境 23:022021/05/23 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以色列23日對外國旅客重新開放邊境，因為其每天新增確診數已從年初逾一萬人大減至目前僅約兩三百人，加上以巴停火不再以火箭互相攻擊，觀光局認為現在是時候讓旅客入境來重振觀光業，但評估在踏入六月之前，因剛剛對外開放而暫時不會有旅客前來。 納坦雅胡遭疑 挑起戰事保權位 疫情不斷擴大 新北開放申請暫時提供免洗餐具 (工商 ) #開放邊境 #旅客 #以色列 #對外 #國旅客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 好市多酪梨又出包 逾3千公斤全數銷毀 恐暫停進口 12:502021/05/18 生活 上班日好緊張 北捷台鐵運量驟降 04:102021/05/18 焦點要聞 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 美再次阻撓 安理會無法通過以巴衝突聲明 03:412021/05/18 國際 陸解放軍在新疆高原部署新型戰車 引印媒關注 10:092021/05/18 兩岸 2021國慶煙火 重返高雄榮耀登場 07:002021/05/18 生活 澎湖封島說是良性勸說 無權禁遊客入境 04:102021/05/18 地方新聞 拜登與尼坦雅胡通話 支持以巴停火 09:492021/05/18 國際 建議設立方艙醫院 傅崐萁籲中央協助地方、企業取得疫苗 11:212021/05/18 政治 影》戰場擴及海上 以戰艦猛轟加薩 哈瑪斯打以石油平台 09:272021/05/18 軍事 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經要聞 - 工商時報 美國制裁破功？伊朗靠這招每年賺近300億 - 財經 友達新竹廠 出現首例確診案例 - 財經 2天確診大爆炸 散戶持股要「快篩」：1留1砍 - 財經 炸570例校正回歸 明台股一次還回來？這3種股票快砍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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