以色列23日對外國旅客重新開放邊境，因為其每天新增確診數已從年初逾一萬人大減至目前僅約兩三百人，加上以巴停火不再以火箭互相攻擊，觀光局認為現在是時候讓旅客入境來重振觀光業，但評估在踏入六月之前，因剛剛對外開放而暫時不會有旅客前來。

(工商 )