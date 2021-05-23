美國聯邦航空總署 擬降墨西哥航空安全評等 23:032021/05/23 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知情人士透露美國聯邦航空總署（FAA）計劃最快在24日宣布，墨西哥航空安全未達國際最高標準，把其安全評等從第一級調降至第二級，讓墨國航空業者不能增加美國城市之間的航班數量，並限制墨國業者跟美國同業達成銷售協定。 持續擴大電動車版圖 富智康擬與Stellantis結盟 涉密程度高！立院三讀中科院人員出國須經核准 (工商 ) #美國聯邦航空總署 #墨西哥航空 #評等 #墨國 #擬降 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛 04:102021/05/17 財經要聞 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 台南擬增設37處快篩站 提高篩檢量能 16:282021/05/17 生活 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 04:102021/05/18 焦點要聞 美參院支持討論科技投資議案 應對大陸挑戰 11:322021/05/18 財經 《國際經濟》該回去上班了 美國1／3州政府退出聯邦失業援助計畫(2-2) 08:532021/05/17 財經 《國際經濟》該回去上班了 美國1／3州政府退出聯邦失業援助計畫(2-1) 08:532021/05/17 財經 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 疫情衝擊 英國廉航瑞安航空上年度淨損8.5億歐元 22:132021/05/17 財經 財經熱門新聞 美國制裁破功？伊朗靠這招每年賺近300億 - 財經 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經要聞 - 工商時報 2天確診大爆炸 散戶持股要「快篩」：1留1砍 - 財經 比特幣暴漲暴跌 概念股還能買嗎？ - 財經 炸400例校正回歸 明台股會崩？他曝1數字洩答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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