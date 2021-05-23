知情人士透露美國聯邦航空總署（FAA）計劃最快在24日宣布，墨西哥航空安全未達國際最高標準，把其安全評等從第一級調降至第二級，讓墨國航空業者不能增加美國城市之間的航班數量，並限制墨國業者跟美國同業達成銷售協定。

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