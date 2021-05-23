台灣新冠肺炎疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心昨（22）日將400例確診個案「校正回歸」到上周各日確診案例，引發熱議，女星于美人也談論起這話題，23日在臉書發文親解「校正回歸」到底是什麼？

于美人畢業於東吳大學中國文學系，出道前曾是補習街的高中國文補教名師，她23日在臉書發文，這兩天因為一句「校正回歸」收到許多網友私訊提問，接著直勸中央：「疫情嚴峻，人民都願意配合也能體諒，以後就實話直說吧！否則當人民自律也擋不住的時候，載舟覆舟，所宜深慎啊！」

另外，于美人也舉了好幾個例子讓大家解悶，像是「軍隊戰敗『撤退』可以叫『轉進』」、「戰報寫『屢戰屢敗』會被殺頭，改寫成『屢敗屢戰』則會被摸頭獎勵，看起來像永不言棄」，或是「打開山海關叛國降清多難聽，用『衝冠一怒為紅顏』是不是比較令人熱血沸騰呢？」等等。

于美人Po出貼文後，吸引許多網友留言討論「其實妳講的沒有問題，只是許多底下留言，有意或無意的擴大解讀，只是顯示出了程度的不足，及太容易被煽動罷了」、「其實令人擔心的是檢驗量已經超過負荷了，這時候再斟酌什麼字眼也是多餘，大家好好防疫待在家吧」、「中文系的確實文筆會比較優雅，但校正回歸的問題是地方或中央出錯應該很容易理解啦」，同時也有人認為「校正回歸」是統計學用語，認為這已是專業領域，一般人只需配合政府、信任專業，做好自己該做的事就好。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)