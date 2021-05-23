5月18日，美國發生一起F-15QA戰機在地面彈射的意外，造成兩名飛行員受傷。想不到無獨有偶，俄羅斯在5月21日也發生極其相信的事件。1架SU-30SM戰鬥機在克里米亞薩基軍事機場(Saki military airfield)的地面上，彈射椅無故啟動，同樣造成機上兩名飛行員受傷。

塔斯社報導，消息人士說，事件發生在星期五下午6點50，這架Su-30SM原本預定起飛，卻在飛行準備期間，發生彈射椅啟動事故，兩位飛行員等於是在零高度的情況被彈出戰機，因為高度太低，落地受了些傷。並且，原本在戰機旁邊的整備員，也被彈射椅的推力火箭噴出的火焰給燒傷，

這起事件與美國聖路易州的F-15QA彈射椅故障真是極其相信，兩型戰機都是多用途重型戰機，而且也都是以對方為最大對手。差別只在F-15QA的事故發生在戰機完成飛行任務降落後不久，而Su-30SM是在飛行任務之前就發生事故。

Su-30（北約名：「側衛-C」Flanker-C），是蘇霍伊設計局基於Su-27(北約名：「側衛」)的成功基礎，研製的第2款同系列戰機，與Su-27單純防空作戰不同，Su-30增加了對地攻擊能力，因此也安排2名飛行員，為前後縱列雙座設計，地位與美國F-15E「打擊鷹」(Strike Eagle)相似。Su-30SM是其升級版，提供給俄羅斯空軍和其他外國用戶。

俄羅斯空軍有84架Su-30SM，而俄羅斯海軍航空兵也有20架。

(中時新聞網)