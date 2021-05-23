國內疫情嚴峻，總統府發言人谷辣斯今天表示，現在疫苗陸續要來了，我們或許會晚，但未必會輸。這一搏，我們只能贏，不能輸。 蔡英文總統說「我們有決心要守住」，賴清德副總統說「防疫是一場耐力賽」。現在「信任」就是這場鐵人賽的考驗。

谷辣斯在臉書表示，在她上班生活的這一區，自從升為第三級警戒之後，儘管還沒封鎖，街上已經自動空蕩蕩。但三不五時可看見救護車或消防車呼嘯而過。每次都是鳴笛聲遠遠先到，循著鳴笛方向看去，跑過眼前的救護車，都是由穿著全套防護衣的同仁駕駛，想必車上的患者與家人正經歷染疫的身心煎熬。

她說，台灣人民的自律、體貼、友善以及願意為別人著想的心，很令人驕傲。或許也有一種「不想被唱衰」的心情吧，感覺隱隱有一股想守住「台灣模式」的愛國情懷，讓大家一起撐下去。

她回顧從去年到今天，一年來當面對疫情的衝擊表示，我們之所以跟世界不同，還可以一路過著幾近正常的生活，是因為我們「信任」彼此。台灣人民信任了政府，政府信任了人民，我們合作無間。

谷辣斯指出，每天CDC疫情指揮中心，由醫師團隊對外召開的記者會，具備透明性與可預測性，讓我們知道自己所在之處的安全或危險指數，並提出措施。有喜報喜、有憂報憂、流程有瑕疵就改善、有就有、沒有就沒有。透明與誠實是面對疫情的唯一原則，也是對生命的尊重。

她說，現在疫情嚴峻，儘管很多國內、外的評論者、媒體，或許各有觀點，各有想法，各有目的，過去一週確診人數三位數起跳，假訊處傳播，誠實坦白的「回歸校正」說被扭曲誤解，「這一切可能讓你不禁動搖，甚至產生懷疑」。

她請大家試想，若我們真的放棄信任對方，若因為不信任產生懷疑，若因為相信假訊息而心神不寧，若因為不必要的政治攻防打擊對手，若指揮中心因此失去領導的基礎，若醫護人員失去救援生命的鬥志，「我們會垮」。

谷辣斯認為，一年多來，若台灣相較於其他國家還算OK，我們應該繼續下去。現在「信任」就是這場鐵人賽的考驗。她在疫情爆發後就不敢輕易回東部或中部看父母親人了。因為信任指揮官的方針，不要輕易移動。「儘管每天都期待孩子週末可回家，父母還是體貼的跟我說不用回家沒關係，說要我保護自己。想念他們」。

(中時 )