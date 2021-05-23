法國23日公布其新冠肺炎接觸者追蹤app累計約1,650萬人下載，占總人口約24.6％，超過20％有效追蹤的最低要求。該app可證明下載者已接種疫苗、最近篩檢為陰性或病後康復有天然抗體。六月九日開始允許健康的下載者到人群聚集的場所，包括音樂會和主題公園等。

(工商 )