法國新冠肺炎接觸者追蹤app 四分之一人口下載 23:022021/05/23 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國23日公布其新冠肺炎接觸者追蹤app累計約1,650萬人下載，占總人口約24.6％，超過20％有效追蹤的最低要求。該app可證明下載者已接種疫苗、最近篩檢為陰性或病後康復有天然抗體。六月九日開始允許健康的下載者到人群聚集的場所，包括音樂會和主題公園等。 疫情大爆發又大停電 蔡政府臉超腫 港媒傻眼：怎沒人下台？ 別拿酒精噴毛小孩 新北市府首創寵物健康生活站 (工商 ) #全球 #追蹤 #app #法國 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 菲男車禍過世被封成「木乃伊」 醫辯：怕他染疫散播病毒 11:462021/05/18 搜奇 獨／新北海山分局傳員警有症狀 4人採檢結果出爐 12:132021/05/18 社會 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 04:142021/05/18 國際 WSBL》新冠疫情升溫 裁定國泰封后 11:512021/05/18 體育 國內疫情升溫 嘉縣宣布禁公祭、圖書館閉館 12:172021/05/18 生活 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 08:502021/05/18 生活 連娃娃機業者都拉紅線停業 盧秀燕對市民防疫表示感動 11:222021/05/18 生活 台南本周完成醫院清零計畫 黃偉哲怒斥拿疫情開賭盤可恥 11:042021/05/18 政治 財經熱門新聞 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經要聞 - 工商時報 美國制裁破功？伊朗靠這招每年賺近300億 - 財經 2天確診大爆炸 散戶持股要「快篩」：1留1砍 - 財經 比特幣暴漲暴跌 概念股還能買嗎？ - 財經 炸400例校正回歸 明台股會崩？他曝1數字洩答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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