58歲梁朝偉是著名香港演員，曾多次榮獲金像獎和金馬獎最佳男主角，還以《花樣年華》榮獲坎城影帝，細膩的演出早已獲得國際肯定。他早年拍電視劇《新紮師兄》時，曾看不起一起搭檔的女星，當場要她離開，想不到該名女星經過努力，多年後也變國際巨星，名氣跟成就完全不輸他。

梁朝偉1984年接演《新紮師兄》時，把充滿正義感的「張偉杰」一角詮釋得維妙維肖，他的對手戲演員張曼玉當時才剛從港姐出道，演技還很青澀，因為看不慣張曼玉的表演方式，當著女方的面前批評：「妳不懂演戲，回家吧。」聽到這麼刺耳的話，不服輸的張曼玉越挫越勇，發誓一定要好好切磋演技，1988年一口氣拍了12部電影，全心全意的專注在表演，果然演技突飛猛進，從起初的菜鳥演員，搖身一變成女主角，1989年因《三個女人的故事》拿下第一座金馬獎，2000年還跟梁朝偉一起走金馬紅毯，並以《花樣年華》4度贏得金馬影后，反觀男方與影帝擦肩而過。

梁朝偉和張曼玉1984年合作《新紮師兄》，兩人樣貌青澀。（圖／中時資料照）

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數十年後，張曼玉回憶這段往事，笑說當時梁朝偉的確叫她回家。（圖／微博）

張曼玉在電影的成就極高，但她謝絕大量的演戲邀約，超過10年沒在拍新作品，把生活重心放在音樂和公益活動，曾為四川汶川地震捐款200萬人民幣（約860萬新台幣），還以搖滾歌手的身分站上舞台獻唱，起初本來被笑走音，但她持續深耕，首次為電影《戀愛中的城市》創作並演唱主題曲《如果沒了你》，獲得廣大的好評。

(中時新聞網)