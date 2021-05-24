巨型貨櫃輪長賜輪3月堵住埃及蘇伊士運河6天，目前船隻持續遭運河當局扣留，長賜輪船東日本正榮汽船提交訴狀要求放船，但律師表示今天被埃及法院駁回。

長賜輪（Ever Given）是全球最大貨櫃輪之一，3月23日遭遇強風，打斜堵住河道，阻礙運河雙向交通，干擾全球貿易。

蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）以堵住河道和救援作業為由，尋求正榮汽船賠償9億1600萬美元（約新台幣256億1530萬元）。埃及伊斯梅利亞（Ismailia）經濟上訴法院一併處理正榮汽船的訴狀。

正榮汽船代表律師之一阿里（Ahmed Abu Ali）表示，法院今天將本案發回初審法院重審，預計5月29日進行。

本案另一名律師夏納布（Ahmed Abu Shanab）則說，下級法院做的任何判決都可能引發兩造上訴，顯示這場法律戰還可能拖下去。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100523

(中央社)