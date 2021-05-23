儘管美國商界計劃大幅增聘人手，並出現有職缺卻找不到人的問題，但達拉斯聯準銀行最新調查卻顯示，五月就業數據表現會繼續疲弱，多位聯準會（Fed）高層認為目前勞動市場表現，讓Fed難以縮減目前每月1,200億美元的買債規模。

達拉斯聯準銀行21日公布其追蹤美國就業趨勢的最新調查，評估五月成年人就業率，從四月的71.8％下降至71.1％，成年人的失業人數持續增加，導致在整體勞動人口中所占比率下降。

該調查是從9日到15日之間進行，顯示目前勞動市場可能繼續困在瓶頸。由於調查是月中進行，貼近當月勞動市場趨勢最新變化，常被用來評估整個月勞動市場走向。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）21日認為五月非農就業的增長人數仍難以大幅提高。四月非農就業人數僅增加26.6萬人，遠低於市場預估97.8萬人，也低於三月往下修正後的77萬人。三月原先公布為91.6萬人。

美國將在六月四日公布五月就業數據，目前市場預估非農就業人數增加62.1萬人，失業率從四月的6.1％下降至5.9％。

卡普蘭指出聯邦政府繼續補助失業救濟金而降低部份失業人士尋找工作的急迫性，加上孩童缺乏照顧等許多結構性問題到現在仍未消除，因此五月就業情況不會突然變好。

Fed希望每月新增就業人數，能連續幾個月增加一百萬人或以上，把因疫情而失去的820萬個工作職務恢復回來，但聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）認為預期每月新增約五十萬個工作職務比較務實。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）跟里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）認為在Fed討論縮減買債規模前，就業人數必須不斷大幅增加才行。但波斯提克指目前勞動市場情況，仍未到Fed能縮減買債的時候。

(工商 )