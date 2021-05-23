今天在NBA季後賽場上公鹿以109：107險勝熱火，拿到系列戰首勝，其中主將「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)打了45分鐘，砍下26分18籃板5助攻3抄截全面成績，不過他的命中率不高，只有27投10中、外線3投盡墨、罰球13投6中也不佳，要不是其他幾位先發都有好表現，公鹿今天有可能會輸掉比賽。

Even with my Bucks bias I can say we played awful. They shot 5-31 (16.1%) from three and 20-32 (62.5%) Meanwhile we got outscored from 3 by 45 points and Giannis was 0-14 from outside the restricted zone. None of that will continue and we still got a good win! 😎 — JD (@JOEcooLeD) May 22, 2021

另外他還出現了6次失誤，而且據ESPN賽後數據顯示，本場比賽阿提托康波在禁區外的投籃命中率是淒慘的14中0，追平季後賽過去25年禁區外投籃不進出手最多紀錄，雖然此戰贏球但創下此紀錄有些難堪，而這場比賽他還出現一次重大烏龍，那就是罰球10秒違例，這讓比賽無法提前結束進入延長局面。

名嘴貝勒斯(Skip Bayless)賽後說道：「米德頓(Khris Middleton)和哈勒戴(Jrue Holiday)拯救阿提托康波的季後賽名聲，米德頓投進決定勝負中距離，哈勒戴有一次關鍵上籃和火鍋！」看來外界都紛紛為阿提托康波捏了一把冷汗，畢竟身為球隊一哥，本場雖然數據好看，但關鍵時刻屢屢掉漆出現離譜失誤，若輸球肯定要在他身上記一筆。

Middleton and Holiday just saved what's left of Giannis' playoff reputation by taking him off the hook with a game-winning jumper (Middleton) and game-saving breakaway bucket and block (Holiday). — Skip Bayless (@RealSkipBayless) May 22, 2021

好在米德頓和哈勒戴真如名嘴所說表現優異，米德頓上場45分鐘拿下27分6籃板6助攻2抄截、哈勒戴上場42分鐘拿下20分11籃板3助攻3抄截，布魯克羅培茲(Brook Lopez)也貢獻18分8籃板，可是公鹿無法把比分拉開原因出在外線，他們只有31投5中，命中率是淒慘的16.1%，而熱火50投20中命中率40%。多進了他們15顆三分。

阿提托康波一直以來都以暴力切入見長，外線投射是他的弱項，而今天在禁區外14中0的表現可說給熱火絕佳機會，因為他們幾乎只用封鎖阿提托康波切入就好，這個問題想必也會讓公鹿相當頭痛，畢竟投籃準度不是幾天能練成的，尤其一到季後賽防守強度增加，阿提托康波的攻擊範圍可能會更加狹窄。

賽後有網友說：「字母哥還是那個指望不上的他，在NBA凡是飛人、體能型球員都不會是球隊定海神針，他就是這樣的球員。」「跟杜蘭特(Kevin Durant)相差太遠了，我寧願選利拉德(Damian Lillard)也不要選他。」「他到季後賽不就這樣嗎？」「和杜蘭特無法比，就事論事，除了天賦阿提托康波真的沒多少技術。」「或許只有保羅(Chris Paul)能救他了！」

(中時新聞網)