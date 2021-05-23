台電大林廠1號燃煤機組今（23）日傍晚5時許又跳機，台電積極搶修中，強調不影響今晚供電。台電指出，經查跳電原因為發電機比壓器保險絲開路，造成電壓回授信號異常，導致保護電驛動作後跳機，晚間8時15分已檢修完成。目前機組依程序起動中，晚間9時20分鍋爐點火，預計24日凌晨0時前完成倂聯。

台電表示，今晚各地有局部降雨，氣溫略有下降，電力負載因此降低，大林電廠1號機組的發電量為80萬瓩，扣除該機組裝置容量後，另一燃煤機組及燃氣機組持續發電供電，整體供電仍有餘裕，不影響今晚供電。

(中時 )