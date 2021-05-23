本土病例暴增，尤其以雙北病例最多，許多地方已設立機動篩檢站，不過前台大醫師在臉書PO照表示，由於當地居民反對將行動篩檢站設在社區活動中心，因此只好被迫設在室外，因戶外沒空調，為了避免中暑，主動支援機動快篩站的基層醫師們只好穿著背面全裸的拋棄式雨衣工作，再吹電扇散熱，畫面令人鼻酸。

消息一出，新北市衛生局已回應，篩檢站同仁穿的是「防潑水醫療防護衣」，並非拋棄式雨衣，不過照片曝光後，依然引起眾多網友熱議，紛紛回應「好誇張…」、「第一線人員很辛苦ㄟ」、「為何里長里民不能諒解？」、「一堆自私的愚民」、「如果沒有這些自願出來幫忙的醫護團隊，哪來的多餘人力幫他們做篩檢？」、「那個市長還敢說要建方艙？」、「可能要建在他自己家裡吧！」。

新北市衛生局則解釋，行動篩檢站都是經由專業醫療團隊評估，尋找合適的地點，通風良好、有頂棚遮蔭，醫護同仁穿著都是依照中央流行疫情指揮中心感染管制措施指引防護裝備，同時採用高規格採檢隔板，保障醫護同仁健康。

前台大醫院住院醫師、綺麗嘉美型診所院長朱志凱23日在在《臉書》PO出一張從醫師群組轉傳的板橋機動篩檢站照片表示，「看到這張照片有感而發」，照片中站在隔板後主動支援的基層醫師，只穿著簡單的拋棄式雨衣，背面幾乎全都露，並不是保護完整的「兔寶寶裝」隔離衣。

至於原因為何？朱志凱指出，並不是隔離衣不足、也不是醫師不想穿，背後真相令人不可置信。他說新北市政府原本計劃要在社區的活動中心設立行動篩檢站，徵用社區活動中心1樓有室內空調的空間，並完全區隔室內醫護人員及室外採檢患者動線，不料卻遭當地居民嚴重抗議，因此最後只好被迫將行動篩檢站設在戶外。

朱志凱說，由於室外篩檢站沒有空調，在大熱天下如果穿上全套的隔離衣恐會導致熱衰竭或中暑，因此醫師們只能穿上如此防護不足的裝備再加上電風扇散熱，站在專業的角度來看，這樣的篩檢站很不ok，醫師、護理師及工作人員全部曝露在「airdrop」裡，除了醫生的保護不足、雨衣領口太露…等，還有許多族繁不及備載，他質疑難道這就是所謂「超前部署」嗎？

朱志凱點出這件事有兩個問題，第一是居民的自私，其次是政府沒有道德勇氣，他認為這種時候應該全力支持專業，但是他們卻因為民粹而把醫師推上第一線當作箭靶，身為醫師濟世救人是天職，但看到民眾的自私以及政府的鄉愿不免感到心寒。

(中時新聞網)