金門縣政府公告尚義機場快篩站明（24日）起啟用，旅客入境金門應配合完成實聯制外，同時也應提供3日內新冠肺炎檢驗陰性報告，若無法提供則應配合在機場快篩站接受採檢。連江縣政府晚間也宣布，即日起加強實施機場、碼頭新冠肺炎篩檢，入境軍民、旅客填寫入境健康調查表統一回收及自主健康監測14天。澎湖縣則是25日起在澎湖機場設置快篩站，採檢陰性方可進入。

連江縣疫情指揮中心表示，因應全國疫情第三級警戒，入境馬祖軍民及旅客一律「自我健康監測14天」，自21日開始各島設立篩檢站對社區高危險群快篩以防堵疫情擴散。

此外，馬祖地區機場、碼頭共4個入境口將配合各島篩檢站作業，入境旅客透過健康調查表及自主健康監測，針對高危險者安排在縣立醫院及衞生所篩檢，以符地區需求，並密切注意狀況隨時修正。

連江縣疫情指揮中心表示，自我健康監測者避免出入人潮眾多、無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人士等特性的公共場所，外出一律全程佩戴醫用口罩，若勸導不聽將依違反《傳染病防治法》開罰3000元到1萬5000元。

澎湖縣政府今晚召開防疫會議，決議25日起將在澎湖機場設置快篩站，對於入境乘客一律進行快篩檢測，檢驗陰性者才能進入澎湖。

縣府指出，快篩站將由縣府衛生局、三總澎湖分院及部立澎湖醫院人力進駐，一旦有乘客採檢呈陽性，將直接用救護車或防疫公車，送至醫院做PCR檢測，確診者將直接安排就醫。

(中時 )