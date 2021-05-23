國內新冠肺炎疫情持續擴散，連2日本土確診病例連環爆，加上「校正回歸」案例多達570筆，叫民眾聽了心慌慌，無奈今（23）日高雄三民區，依舊有人不落實防疫措施，不僅8人群聚在出租套房打麻將，全數還未戴口罩，警方查獲後，全案依違反刑法、社會秩序維護法、傳染病防治法，移送地檢署及市政府偵辦裁罰。

根據三民第一分局指出，今日下午2時10分，三民區河北二路某大廈民宅內的租屋套房，因為傳出打麻將的聲響而遭到舉報，警方到場入內盤查後，發現8名賭客拆成2桌正在打麻將，在場抽頭的則是另一名68歲的洪姓承租人，現場9名男女全數未戴口罩，警方因此在偵訊調查後，依違反刑法賭博罪、社會秩序維護法暨傳染病防治法，將他們移送地檢署偵辦及市政府裁罰。

對此警方也呼籲，為防堵防疫破口，民眾切勿再有群聚情形發生，尤其室內群聚賭博者，執法人員絕對會嚴格取締、嚴正執法，絕不容許全國防疫警戒第三級期間，疫情破口持續擴大。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)