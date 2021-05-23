法國網球公開賽下周日（30日）點燃會內賽戰火，球員們也把握這一周的熱身，再透過賽事以賽代訓，台灣姊妹檔詹詠然／詹皓晴這星期前進法國史特拉斯堡網球賽，今天晚間於女雙16強出擊，雙詹克服了一盤落後及搶十局落後等劣勢，最終3比6、7比6（7比2）、10比8辛苦晉級8強。

首盤詹詠然／詹皓晴被對手破了3個發球局，短短半小時就讓出，第二盤雙方更加進入狀況，雙詹雖然先破發得手，但也中段也連兩度被破發，所幸姊妹倆也有再回破一次對手的發球局，兩方人馬進入搶七，雙詹靠著一波連得6分取得絕對優勢，在握有5個盤末點機會下，將盤數扳平。

決勝搶十局詹詠然／詹皓晴曾陷入2比5落後，但兩人又是一波連續得分而超前，雖曾被對手又追平比數，雙詹仍先以9比7出現賽末點，經過一番波折，讓這場歷時1小時45分鐘的苦戰落幕。

詹詠然／詹皓晴將和俄羅斯亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）／席琪可娃（Yana Sizikova ）、中國大陸楊釗萱／日本二宮真琴之間的勝方交手，而雙詹在國外奮戰期間也不忘關心台灣新冠肺炎疫情，透過臉書粉專提醒大家做好防疫工作。

(中時 )