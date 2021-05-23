屏東23日新增8個本土新冠肺炎確診病例，其中7例在潮州鎮，為盡早阻斷社區傳染鏈，屏東縣長潘孟安指示，將在潮州鎮中山公園設立「社區篩檢站」，24日上午10時接受預約，下午1時開始篩檢，符合篩檢條件的潮州鎮民可透過縣府衛生局網站、電話預約及現場等方式掛號申請，必須配戴口罩、持身分證、健保卡前往採檢，不可搭乘大眾運輸工具。

屏縣衛生局表示，24日為開設社區篩檢站第一天，下午1時開始篩檢，因此將從早上10時開始至12時，開放電話預約50名，另外，下午1時至5時則是採現場取號50名，共計100名。

25日起，篩檢時間為每天上午8時至12時、1時至5時共2班，每班篩檢量能100人，一天200人，預約方式採3種，且僅限預約次日。除現場取號，每班40個名額；網路預約，每班30個名額；電話預約，每班為30個名額，額滿為止。

潘孟安強調，曾有接觸史或有雙北旅遊史的縣民再來快篩，增設篩檢站目的主要是讓有症狀或接觸史、相對高風險者及早採檢，確診後及早隔離，若沒有症狀或相關風險仍前往篩檢，恐怕會增加群聚感染的風險。

衛生局說，社區篩檢站的優先篩檢對象包括，潮州鎮泗林里、四春里、光春里、三和里里民；與確診者足跡有同時間重疊的潮州鎮居民；4月20日至5月19日有雙北旅遊史，且有症狀的潮州鎮居民。

潘孟安呼籲，若非潮州鎮居民，但曾有雙北旅遊史或與確診案例足跡重疊者，如有症狀，可以至14家責任醫院戶外篩檢站採檢（包含屏基、部屏、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院、南門醫院），若無症狀者，請做好14天自我健康監測，非必要不出門。

(中時 )