宅神朱學恒今（23）日表示，現在就是為了生命跟1450對抗的時候，要贏了這些1450網軍側翼，就可以獲得疫苗、生命、安全，如果贏不了他們，從此一輩子翻不了身，就沒有BNT疫苗可以打！

宅神朱學恒今天在直播邀請資深媒體人黃暐瀚在遠端電話連線一起談疫苗，黃暐瀚透露，多少第一線新聞記者都已經X到最高點，每天採訪都怕得要死，因為沒有疫苗可打，只能用一桶一桶酒精消毒，噴到快脫皮。現在台灣竟然有人否定BNT疫苗，那真的無話可說。

朱學恒怒稱，已經可以超前部署，結果沒有，台灣已經花一年半的時間，都沒準備好！

朱學恒呼籲，現在大家盡量罵，因為跟生命相關，現在就是為了生命跟1450對抗的時候，如果贏不了1450，就沒有BNT疫苗可以打。要形成巨大輿論，讓全國民眾都要求進BNT疫苗、要打BNT，要贏了這些1450網軍側翼，就可以獲得疫苗、生命、安全；如果贏不了他們，從此一輩子翻不了身，就這麼簡單。如果不願意爭取，讓他們贏了，就打不到BNT疫苗。

朱學恒強調，這是為了上一代、下一代，爭取比較好疫苗的權利，請每一個人都要發聲，也要替醫護爭取、警察爭取、快遞機師空服員爭取，爭取到疫苗，疫情會減緩，如果爭取不到，就是自己決定的命運。

(中時新聞網)