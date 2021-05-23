美國海軍已與芬坎蒂尼-馬利內特造船集團(Fincantieri Marinette Marine，簡寫FMM）簽訂合約，委託建造第2艘「星座級」飛彈巡防艦(Constellation-class frigate)，新艦名叫叫國會號(FFG 63,USS Congress）。

海軍技術(Naval-Technology)報導，美國海軍行使了5.55億美元的合約選擇權，向義大利芬坎蒂尼集團的美國子公司下訂單，建造工作會在美國，將在威斯康辛州的FMM造船廠建造。

鑑於3000噸的濱海作戰艦(LCS)的武裝薄弱、獨立作戰能力不足、動力系統易故障，使美國海軍失望至極，在2016年啟動「新一代巡防艦火」(FFG-X)計畫，最終於芬坎蒂尼集團的艦型得標。為容納新一代的偵測設備，包括主動空中監視雷達（Enterprise Air Surveillance Radar ,EASR）、基線10（Base Line10）神盾戰鬥系統，Mk 41垂直發射系統（VLS），通信系統，以及MK-110 型57公釐快炮等，使該型軍艦能夠進行防空作戰、反潛戰、水面戰，電子戰和其他行動，就是一款小神盾艦。

0

雖然分類為巡防艦，但為了功能完整，仍然有一個不小的艦體，全長151公尺、最寬15公尺，排水量達到6700噸。不過仍比伯克級驅逐艦來的輕(8300噸)。

星座級項目負責人凱文·史密斯將軍(Kevin Smith )說：「海軍計劃辦公室很高興將國會號的建造權，授予我們的行業合作夥伴FMM集團。星座級將會是下一代美國海軍最主要的水面艦。」

造艦工作將於今年年底開始，預計於2026年交船。

(中時新聞網)