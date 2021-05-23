疫情嚴峻期間，大部分民眾已改用信用卡、電子支付等無現金消費模式來降低感染的機率，但仍有不少民眾還是習慣使用現金進行消費。新北市政府呼籲金融機構於設置自動櫃員機之空間，應落實社交安全距離、定期消毒以及備有酒精供民眾隨時清潔消毒，降低因觸摸而感染的風險。

新北市長侯友宜表示，目前對新型冠狀病毒的完整傳播途徑，尚未完全瞭解，為了避免民眾直接接觸到疑似帶有病毒之飛沫，市府也將公告針對金融機構設置自動櫃員機應落實防疫措施的行政指導，包含位於室內的自動櫃員機空間，應備有酒精供民眾於使用前後清潔消毒、於人潮容易聚集處應劃設排隊動線以保持安全社交距離，以及金融機構應派員定期對自動提款機進行消毒，並製作消毒紀錄表置於提款機旁供民眾瞭解。

侯友宜表示，目前疫情嚴峻，市府已於板橋及中和疫情熱區分別成立「熱區防疫中心」，啟動為期3天的強化三級防疫措施，透過機動篩檢站、全面大清消等5大措施，全力守護市民健康。但防疫仍需從民眾日常生活中的細微處著手，除了應佩戴口罩、維持手部衛生習慣以及維持社交距離外，金融機構也應善盡企業社會責任，落實營業環境的防疫措施。

市府呼籲，各位市民朋友務必配合各項防疫措施，減少不必要的外出，一起做好防疫工作。

(中時 )