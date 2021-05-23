女星林采緹臉蛋姣好、身材暴力，2011年在香港動漫祭cosplay《海賊王》的蛇姬，因外型0違和被封真人版蛇姬，她也不吝嗇在社群網站PO性感照，每次都會造成轟動。最近她曬出居家自拍照，不科學的好身材再度辣翻網友的眼睛。

本土疫情連環爆，國內緊急升到第三級警戒，除了中央呼籲民眾非必要請勿任意移動，林采緹也在IG向網友喊話：「防疫期間，大家一起加油！」21日她再度更新貼文，上傳一組4張的家中自拍照，只見她把全部頭髮都梳成高馬尾，露出乾淨、漂亮的瓜子臉，時不時對著鏡頭做出微笑、眨眼、嘟嘴和吐舌的可愛動作，而她身穿純白色細肩帶，半截款式僅能包住豐滿上圍，當場溢出F級北半球和深邃事業線，俏皮又不失女人味的照片，果然又讓大批網友嗨了，除了狂吸1.4萬個讚，留言數也是刷一片，對她稱讚連連：「女神等級身材一級棒，漂亮」、「在家還是要美美的拍照」、「爆大」、「不敗蛇姬」、「身材越來越好」。

值得一提的是，有個網友似乎對林采緹的身材很有想法，留下：「你身材很瘦，但是你的胸部卻很大，不太好的現象，感覺比例有問題……」意外釣出林采緹本人回覆：「我不瘦啊」，獲得其他女粉絲認同：「我懂胸大很吃虧，整體都是胖」。

林采緹2018年帶球嫁交往許久的胡睿兒，哪知男方在臨盆時搞出夜店撿屍案，起初她選擇原諒，但還是走不下去，去年3月簽字離婚，前夫被判2年有期徒刑，目前已入獄服刑，變成單親媽的林采緹則積極回歸演藝圈賺奶粉錢。

(中時新聞網)