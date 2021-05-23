國內新冠肺炎疫情本土確診數日益嚴峻，對於確診者是否有改善症狀的藥物能提供治療，台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，「義大利臨床研究發現：COVID-19肺炎的患者感染後，使用化痰藥物Erdosteine可以改善症狀、加快病人的恢復，但遺憾的是，這款藥目前被台灣的健保「卡在門外」。

蘇一峰23日於臉書貼文表示，據義大利臨床研究發現：COVID-19肺炎的患者感染後，使用化痰藥物Erdosteine可以改善症狀、加快病人的恢復。但令人遺憾的是，目前該款化痰藥物Erdosteine被健保卡在門外，我國健保堅持只出低於一半的價格，而藥廠不肯認賠進藥到台灣。

他強調，「亞洲區的Erdosteine化痰藥，目前是在台灣生產，而亞洲各國跟台灣進貨這個藥物，諷刺的是台灣卻是亞洲少數沒這個藥物可以使用的國家....」，他忍不住大嘆，「偉大的台灣賤保」。

而據蘇醫師轉貼「National Center for Biotechnology Information , NCBI (美國國家衛生研究院國家醫學圖書館生物技術資訊中心)」的研究文章指出，在出院後15天中，有20名COVID-19相關性肺炎患者接受了常規治療。

而實際登入衛福部食藥署網站查詢，目前該款藥物登記，確屬醫師處方用藥，但是否有納入健保給付，以及詳細使用情況，仍有待衛福部進一步說明。

蘇一峰醫師臉書。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)